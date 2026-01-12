Pavia colto in flagrante mentre spaccia in pieno giorno | arrestato minorenne

A Pavia, un minorenne è stato arrestato mentre spacciava droga in pieno giorno. Alla vista degli agenti, ha tentato di disfarsi di un panetto, che è risultato contenere hashish. L’intervento delle forze dell’ordine ha permesso di fermare l’attività illecita e di sequestrare sostanza stupefacente. L’episodio evidenzia ancora una volta l’impegno delle autorità nel contrasto al traffico di droga tra i giovani.

Pavia, 12 gennaio 2026 - Alla vista degli agenti ha lanciato in un'aiuola un panetto marrone che è poi risultato contenere hashish. Il giovane, un minorenne di origini albanes i, è stato arrestato dalla polizia e, su disposizione del pm di turno presso la Procura minorile milanese, portato all'istituto Beccaria di Milano. L'episodio è successo venerdì 9 gennaio, ma è stato reso noto con comunicato stampa diramato solo oggi, lunedì 12 gennaio, dalla Questura di Pavia. "L'operazione - spiega la polizia - scaturita da un pattugliamento appiedato in via Cesare Battisti presso l'area antistante il supermercato Esselunga, zona nota per attività predatorie e di spaccio, ha permesso di recuperare complessivamente circa 100 grammi di hashish, un bilancino di precisione e un telefono cellulare di sospetta provenienza furtiva ".

