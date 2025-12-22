I Carabinieri di Cesenatico, nel corso dei controlli del weekend, hanno denunciato otto persone. L'episodio più grave ha riguardato un uomo accusato di percosse, violenza, minaccia e ubriachezza manifesta. All’interno di un esercizio pubblico del centro della cittadina rivierasca, totalmente. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

© Cesenatoday.it - Ubriachezza molesta, prima minaccia e poi sferra un pugno al barista che non gli serve più da bere

Leggi anche: Venti verbali per ubriachezza molesta da inizio anno, Bartolini (FdI): "Pugno duro con chi delinque"

Leggi anche: Dopo la denuncia, minaccia ancora la sua ex: al rifiuto di tornare insieme, le sferra un pugno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ubriaco minaccia e insulta i poliziotti intervenuti per riportare la calma in una lite: denunciato 20enne; Ubriaco, molesta i clienti di un supermercato e si scaglia contro la polizia: arrestato; Notte movimentata in via Atenea: giovane ubriaco crea disordini e minaccia la polizia; Ubriaco minaccia e insulta poliziotti in via Atenea: denunciato.

Imprenditore di 43 anni denunciato per oltraggio, ubriachezza molesta e minacce a pubblico ufficiale - I Carabinieri della Stazione di Potenza Picena, hanno denunciato un imprenditore edile napoletano 43enne per oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, nonché ubriachezza ... corriereadriatico.it

Quattro persone sono state identificate dalla Polizia locale: una di queste, con precedenti penali, è stata denunciata per ubriachezza molesta. Attivati servizi di pattugliamento serale a Turbigo e Vanzaghello da parte del Comando Unico - facebook.com facebook