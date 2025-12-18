Minacce alla premier Altra scritta sui muri

L’atmosfera si fa sempre più tesa a Busto Arsizio, dove due episodi di minacce sui muri della città segnalano un crescente clima di tensione politica. Dopo la scritta sulla sede della Lega, un secondo messaggio inquietante ricorda come le intimidazioni si moltiplichino, alimentando paure e preoccupazioni tra cittadini e rappresentanti istituzionali. La situazione richiede attenzione e una risposta decisa per tutelare la sicurezza di tutti.

L'allarme si riaccende e il clima si fa sempre più pesante. A poche ore dalla comparsa della minacciosa scritta sul muro della sede della Lega, a Busto Arsizio un secondo episodio inquietante, che rafforza la sensazione di una escalation di intimidazioni politiche in città. La frase è la stessa: "Spara a Giorgia". Questa volta vergata con vernice nera, ma accompagnata dagli stessi simboli: la stella a cinque punte e la sigla "BR". Un messaggio che riporta alla memoria gli anni di piombo. La nuova scritta è stata individuata nella mattinata di ieri in viale della Repubblica, tra lo sportello dello Spi-Cgil e la sede cittadina del Partito democratico.

