È il giorno della Candelora la luce segno di speranza oltre la frana

Questa mattina, in molte chiese italiane si accendono le candele per la tradizionale festa della Candelora. È un momento di speranza e di luce, che segna anche la fine del periodo natalizio. Le celebrazioni si svolgono con messe e processioni, mentre i fedeli portano le candele accese per benedire le case e le strade. La giornata ricorda la Presentazione di Gesù al Tempio e la Purificazione di Maria, e rappresenta un’occasione per rinnovare la fede e la speranza in tempi difficili.

C'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) Il 2 febbraio la Chiesa celebra la Candelora, festa della Presentazione di Gesù al Tempio e della Purificazione di Maria, quaranta giorni dopo il Natale. È il giorno in cui il vecchio Simeone riconosce nel Bambino “la luce per illuminare le genti”, e proprio la luce diventa il cuore simbolico della liturgia: candele accese, benedette, portate nelle case come segno di protezione, speranza e rinnovamento. Una ricorrenza che affonda le radici nel cristianesimo primitivo ma che conserva e rielabora tradizioni ancora più antiche, dai riti ebraici di purificazione fino alle celebrazioni pagane legate al ciclo delle stagioni, quando l’inverno comincia a cedere il passo alla primavera.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Approfondimenti su Candelora Festa Novena della Candelora, primo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luce Il primo giorno della Novena della Candelora invita alla riflessione e alla preparazione interiore. Novena della Candelora, secondo giorno: prepariamoci ad accogliere la vera luce Nel secondo giorno della Novena della Candelora, ci prepariamo ad accogliere la vera luce che illumina il cammino. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Candelora Festa Argomenti discussi: Il Giorno della Memoria va ripensato, non abolito. Ma non va mai sovrapposto alla crisi di Gaza - Alley Oop; 27 gennaio 2026. Da Auschwitz a Gaza. I vuoti di memoria; Il Giorno della Memoria, oggi; Educare al ricordo: Giorno della Memoria 2026. Candelora: origine, significato e perché si celebra il 2 febbraioOggi, 2 Febbraio, è il giorno della Candelora. Scopriamo il significato e l'origine di questa parola e cosa indica nella tradizione popolare ... libreriamo.it Il Giorno della Marmotta: cos’è, cosa prevede e perché ogni anno incuriosisce il mondoCon il tempo, la cerimonia più famosa è diventata quella di Punxsutawney, dove ogni anno un club ufficiale organizza l’evento. A decretare il verdetto è una marmotta istituzionale, chiamata Phil, che ... tuttogreen.it Oggi si celebra il giorno della Candelora. > (Fonte dal web) (Illustrazione Noemi Cagnazzo) - facebook.com facebook

