Iacp sopralluoghi a Ficarra e Milazzo | manutenzione e progetti Pnrr tra criticità e ritardi

Questa mattina, i tecnici dell’Iacp di Messina hanno effettuato sopralluoghi a Ficarra e Milazzo. L’obiettivo è verificare lo stato di manutenzione degli edifici pubblici e valutare i progetti finanziati con i fondi del Pnrr. Le strutture mostrano ancora evidenti segni di degrado, e l’ente si sta muovendo per cercare di risolvere le criticità, anche se i ritardi nelle opere sono evidenti.

Le verifiche evidenziano edifici pubblici degradati; in programma interventi straordinari, riqualificazione energetica e possibile Social Housing Gli edifici pubblici continuano a mostrare segni di degrado, e l’Istituto Autonomo Case Popolari di Messina passa finalmente all’azione. Ieri il presidente Beppe Picciolo e il direttore generale Maria Grazia Giacobbe hanno effettuato sopralluoghi a Ficarra e Milazzo, accompagnati dalla consigliera di amministrazione Fabiana Bambaci a Milazzo, per verificare lo stato degli alloggi Erp e discutere strategie di intervento. A Ficarra, l’incontro con il sindaco Basilio Ridolfo ha evidenziato le criticità della frazione Matina, dove gli immobili pubblici hanno beneficiato finora solo di manutenzione ordinaria.🔗 Leggi su Messinatoday.it

I ritardi nell'implementazione del Pnrr minacciano di compromettere i progetti di ristrutturazione delle scuole, mettendo a rischio il futuro di numerosi studenti.

La Corte dei Conti ha evidenziato ritardi nei progetti degli enti territoriali relativi al PNRR, sollevando alcune preoccupazioni.

