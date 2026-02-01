Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catanzaro, Giovanni Strangis, lancia un allarme sulla situazione dell’autonomia giudiziaria in Italia. Durante una conferenza, denuncia che i tagli al bilancio e le carenze di personale mettono in crisi il funzionamento della giustizia. A preoccupare ancora di più, secondo lui, è la riforma della sicurezza proposta dal ministro Nordio, che potrebbe minare i principi fondamentali della democrazia. L’Anm chiede di rivedere le misure che rischiano di indebolire il sistema giudiziario.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catanzaro, Giovanni Strangis, ha lanciato un allarme sullo stato dell’autonomia giudiziaria in Italia, denunciando che tagli al bilancio, carenze strutturali di personale e la riforma della sicurezza voluta dal ministro Nordio mettono a rischio non solo l’efficienza del sistema, ma anche i principi fondanti della democrazia. L’intervento è avvenuto durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, a Catanzaro, dove Strangis ha evidenziato come le continue riduzioni di risorse abbiano gravemente compromesso la capacità del potere giudiziario di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle esigenze del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Autonomia in pericolo: ANM Catanzaro denuncia rischi per la democrazia legati a tagli e riforma della sicurezza

Approfondimenti su ANM Catanzaro

Testimoni denunciano tagli alle misure di sicurezza durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, evento che avrebbe dovuto essere una festa esclusiva.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Un percorso formativo che restituisce valore pedagogico al rischio: non come pericolo da evitare, ma come occasione evolutiva per aiutare i bambini a sviluppare autonomia, fiducia in sé e capacità di affrontare le sfide quotidiane. Date: 9 febbraio 2026 - facebook.com facebook

Le ho scritte. Ridimensionare il CSM, che è l' organo di autogestione della magistratura che ne garantisce l' indipendenza eleggendolo per sorteggio e sdoppiandolo, è pericoloso. Mina l' autonomia dei magistrati. x.com