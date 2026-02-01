Autonomia in pericolo | ANM Catanzaro denuncia rischi per la democrazia legati a tagli e riforma della sicurezza

Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catanzaro, Giovanni Strangis, lancia un allarme sulla situazione dell’autonomia giudiziaria in Italia. Durante una conferenza, denuncia che i tagli al bilancio e le carenze di personale mettono in crisi il funzionamento della giustizia. A preoccupare ancora di più, secondo lui, è la riforma della sicurezza proposta dal ministro Nordio, che potrebbe minare i principi fondamentali della democrazia. L’Anm chiede di rivedere le misure che rischiano di indebolire il sistema giudiziario.

Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati di Catanzaro, Giovanni Strangis, ha lanciato un allarme sullo stato dell’autonomia giudiziaria in Italia, denunciando che tagli al bilancio, carenze strutturali di personale e la riforma della sicurezza voluta dal ministro Nordio mettono a rischio non solo l’efficienza del sistema, ma anche i principi fondanti della democrazia. L’intervento è avvenuto durante la cerimonia di apertura dell’anno giudiziario, a Catanzaro, dove Strangis ha evidenziato come le continue riduzioni di risorse abbiano gravemente compromesso la capacità del potere giudiziario di rispondere in modo tempestivo ed efficace alle esigenze del Paese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

