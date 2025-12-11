Chiusa la terza e ultima moschea abusiva a Monfalcone

A Monfalcone è stata chiusa la terza e ultima moschea abusiva, ripristinando la legalità. L’edificio, mascherato da associazione con destinazione commerciale e direzionale, non era idoneo a ospitare attività religiose, evidenziando la presenza di centri islamici irregolari nel territorio.

“Chiusa la terza e ultima moschea abusiva a Monfalcone e ripristinata la legalità. Si tratta dell’ennesimo centro islamico camuffato da associazione, con destinazione d’uso commerciale e direzionale, quindi del tutto inidonea a ospitare l’esercizio del culto”. Lo ha dichiarato Anna Maria Cisint. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

Monfalcone: chiusa la terza moschea abusiva, Cisint: “Monfalcone pilota per la lotta alla radicalizzazione” - “Monfalcone, ancora una volta, si conferma un Comune pilota nella lotta alla radicalizzazione islamica in Italia: chiusa la terza e ultima moschea abusiva e ripristinata la legalità. Si legge su triestecafe.it

Moschea abusiva in via Torino, chiusa la struttura registrata come centro culturale: «Locale usato per pregare» - Il fascicolo (penale) è già aperto, ed è finito nell’“Elenco delle ordinanze di sospensione di opere e lottizzazioni abusive” di ottobre, ricalcando praticamente quello che aveva già visto la ... Scrive ilgazzettino.it