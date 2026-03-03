Milano incidente tra auto e tram 7 in piazzale Lagosta

Oggi a Milano, in piazzale Lagosta all’intersezione con via Pola, si è verificato un incidente tra un’auto e un tram. Fortunatamente, non sono state riportate conseguenze gravi né feriti. La dinamica dell’incidente ha coinvolto i mezzi di trasporto pubblici e privati che transitavano nell’area in quel momento. Sul posto sono intervenuti le autorità per gestire la situazione.

Milano, 3 marzo 2026 – Incidente fortunatamente senza gravi conseguenze oggi a Milano, all’altezza di piazzale Lagosta nel punto in cui l’area si interseca con via Pola. L’allarme è scattato intorno alle 17 di questo pomeriggio, martedì 3 marzo. Stando alle prime informazioni l’incidente ha coinvolto un tram della linea 7 e un’automobile. L’intervento della polizia locale Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Stando a quanto interferito dai vigili, accorsi sul luogo dell’incidente, all’origine dell’accaduto ci sarebbe una mancata precedenza da parte della vettura. Fortunatamente non si sono registrati feriti ma solo danni ai due mezzu coinvolti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Milano, incidente tra auto e tram 7 in piazzale Lagosta Piazzale Milano, scontro tra due auto alla rotondaScontro tra due auto a piazzale Milano nel tardo pomeriggio del 20 gennaio davanti alla casa della salute dell’Ausl. Leggi anche: Incidente a Torino Vanchiglietta: scontro tra tram e auto, che abbatte un albero e rimane incastrata Approfondimenti e contenuti su Milano incidente tra auto e tram 7 in... Temi più discussi: Tram deragliato a Milano: continuano i soccorsi; Camionista evita incidente ma perde una decina di mucche tra le auto in tangenziale a Milano; A Milano un autobus travolge una moto in centro: 4 feriti; Autobus contro una moto a Milano in via Senato, 4 feriti nell'incidente forse causato per evitare un'auto. Camionista evita incidente ma perde una decina di mucche tra le auto in tangenziale a MilanoPer fare chiarezza servono tempo, letture, verifiche e contesto. Con due caffè al mese sostieni una redazione che seleziona l’essenziale e spiega senza rumore. Il beneficio è semplice: ritrovare ... milanotoday.it Autobus contro una moto a Milano in via Senato, 4 feriti nell'incidente forse causato per evitare un'autoScontro in via Senato a Milano, un autobus della 94 investe una moto, 4 feriti: dinamica al vaglio, possibile una manovra per evitare un’auto ... virgilio.it Svelata oggi ai Milanesi la vetrina di Marchesi in Galleria a Milano dedicata alla Pasqua. - facebook.com facebook Borsa, l'Europa in picchiata con la guerra in Medio Oriente. Milano chiude in forte calo, -3,92%. Corrono petrolio e gas. In aumento i rendimenti dei titoli di Stato. In calo oro e argento #ANSA x.com