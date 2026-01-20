Piazzale Milano scontro tra due auto alla rotonda

Nel tardo pomeriggio del 20 gennaio, si è verificato uno scontro tra due veicoli a Piazzale Milano, davanti alla Casa della Salute dell’Ausl. L’incidente si è verificato presso la rotatoria e ha coinvolto due automobili. Sul posto sono intervenuti gli agenti per ricostruire l’accaduto e garantire la sicurezza dei residenti e degli utenti della zona.

Scontro tra due auto a piazzale Milano nel tardo pomeriggio del 20 gennaio davanti alla casa della salute dell'Ausl. Spaventata, ma non ferita la conducente di una delle due vetture, una Fiat Panda, che per l'impatto è rimasta su un fianco. Alcuni passanti, in attesa dei soccorsi, sono riusciti a.

