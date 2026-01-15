Incidente a Torino Vanchiglietta | scontro tra tram e auto che abbatte un albero e rimane incastrata

Nella mattina di giovedì 15 gennaio 2026, nel quartiere Vanchiglietta di Torino, si è verificato un incidente tra un tram e un’auto. L’impatto ha causato il ribaltamento di un albero e il veicolo rimasto incastrato, provocando disagi alla circolazione. L’accaduto ha interessato le strade della zona, con conseguenti ripercussioni sul traffico locale. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza per le operazioni di soccorso e messa in

Caos a partire dall'alba di oggi, giovedì 15 gennaio 2026, nel quartiere Vanchiglietta a Torino a causa di un incidente stradale che ha avuto serie ripercussioni sul traffico. A scontrarsi sono stati un'auto Ford Kuga, che si è immessa da via Cigliano su corso Belgio, verosimilmente non.

