Da Bergamo decolla un nuovo collegamento | destinazione Kuwait City Primo volo il 20 maggio

Da Bergamo parte un nuovo collegamento con Kuwait City, operato da Jazeera Airways, con il primo volo previsto per il 20 maggio. L’annuncio, fatto il 26 gennaio a Kuwait City, amplia le opzioni di collegamento tra l’aeroporto di Bergamo e il Medio Oriente, offrendo nuove possibilità di viaggio e di collaborazione tra le due regioni.

Bergamo. La compagnia aerea Jazeera Airways ha annunciato lunedì 26 gennaio a Kuwait City l’apertura del nuovo collegamento con l’aeroporto Milano Bergamo, a partire dal prossimo 20 maggio. La rotta sarà operata con frequenza trisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì) con Airbus 320neo in configurazione da 174 posti. Con il Kuwait aumenta l’elenco dei Paesi collegati direttamente con Milano Bergamo. L’annuncio della nuova rotta ha avuto luogo nel corso di una conferenza stampa convocata da Barathan Pasupathi, Chief Executive Officer di Jazeera Airways, e a cui hanno partecipato Amelia Corti, direttore generale di Sacbo, Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation, Marketing & Communications, e Dario Nanna, Commercial Aviation Manager della società di gestione di Milan Bergamo Airport.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Volo diretto tra Orio al Serio e Kuwait City: il debutto italiano di Jazeera AirwaysJazeera Airways annuncia il lancio di un nuovo collegamento diretto tra Kuwait City e l’aeroporto di Orio al Serio, operativo dal 20 maggio 2026.

