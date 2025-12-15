Il nuovo treno Railjet OBB che collega Italia e Austria da dove parte e quanto costa

Dal 14 dicembre è in servizio il nuovo treno Railjet OBB, che collega Italia e Austria, riducendo i tempi di viaggio tra Trieste e Vienna a sole 6 ore. Questa nuova tratta, facilitata dal tunnel del Koralm, offre un collegamento quotidiano più rapido e comodo tra le due città, rafforzando le connessioni tra i due paesi.

Dal 14 dicembre è attivo un nuovo treno che rende più vicine che mai Italia e Austria. Grazie anche al tunnel del Koralm, Trieste e Vienna sono ora a sole 6 ore di distanza, tutti i giorni. Fanpage.it Il Railjet nuova generazione Il nuovo treno Railjet OBB che collega Italia e Austria, da dove parte e quanto costa - Grazie anche al tunnel del Koralm, Trieste e Vienna sono ora a sole 6 ore di distanza, tutti i giorni. fanpage.it

Inaugurato il nuovo collegamento ferroviario Trieste-Vienna operato da ÖBB. Nuovo ponte tra Adriatico e cuore d’Europa - Dal 14 dicembre 2025 Trieste e Vienna più vicine: nasce il nuovo Railjet OBB, giornaliero. comunicati-stampa.net

Dalla prossima estate sarà possibile viaggiare in treno notturno dalla Svizzera verso Belgio e Paesi Bassi. Il servizio sarà offerto dalla compagnia ferroviaria belgo-olandese European Sleeper, che ha annunciato il nuovo collegamento tra Amsterdam e Bruxell - facebook.com facebook

Ferrovie: Estonia, presentato il nuovo treno Škoda per la rete suburbana di Tallinn x.com