Scaroni sul nuovo stadio | Sarà il più bello d’Europa Le dichiarazioni

Paolo Scaroni ha dichiarato che il nuovo stadio sarà il più bello d’Europa, spiegando che il progetto punta a migliorare l’esperienza dei tifosi. La sua affermazione arriva dopo aver visitato il cantiere, dove ha osservato i lavori in corso e i dettagli architettonici innovativi. La struttura, che dovrebbe essere pronta entro due anni, avrà una capienza superiore ai 60.000 spettatori e un design all’avanguardia.

In una serata dedicata al futuro della metropoli, il Presidente del Milan Paolo Scaroni è intervenuto sul palco della Triennale di Milano, cuore pulsante di Casa Italia per i Giochi Olimpici Invernali. Ospite del forum "Your Next Milano 2026", il dirigente rossonero ha condiviso il palcoscenico con il sindaco Sala, il governatore Fontana e il presidente dell'Inter Marotta. Scaroni ha parlato così del nuovo stadio: PAROLE – « Da otto anni sono presidente del Milan, ogni tanto me lo dimentico.