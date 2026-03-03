Milan-Inter 3-5-2 di Allegri e Chivu a confronto | il modulo è lo stesso l’interpretazione no

Nel prossimo derby della Madonnina, Milan e Inter adotteranno entrambi il modulo 3-5-2, ma le interpretazioni delle formazioni saranno diverse. Allegri e Chivu guideranno le rispettive squadre, che schiereranno undici uomini con questa disposizione tattica. La differenza tra le due formazioni sta nelle esecuzioni e negli approcci specifici di ciascun tecnico, anche se il sistema di base è identico.

L'edizione odierna della 'Gazzetta dello Sport' presenta un'analisi dei moduli di Milan e Inter, in particolare le diverse interpretazioni del 3-5-2. Rossoneri e nerazzurri condividono lo stesso sistema di gioco, ma le analogie finiscono qui, perché in campo sembrano due squadre totalmente opposte. I dieci punti di distacco tra Milan e Inter si possono spiegare con due grandi numeri. In 27 giornate il Biscione ha segnato 21 gol in più del Diavolo, 64 contro 43, e ha incassato solo una rete in più, 21 contro 20. Questo significa che la squadra di Chivu attacca di più della squadra di Allegri e difende con la stessa efficacia.