Allegri contro Chivu | sarà il Milan l' anti-Inter?
Allegri e Chivu sono due figure di rilievo nel calcio italiano. La discussione sulla possibile formazione di un’“anti-Inter” coinvolge diversi club, tra cui il Milan. Questa analisi esamina le strategie e le potenzialità delle squadre in corsa, valutando se il Milan possa rappresentare un reale avversario per i nerazzurri nella stagione in corso.
{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, la Juventus","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, il Napoli","index":2},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No, la Roma","index":3}. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: Inter Milan, Allegri studia la formazione anti Chivu: un solo dubbio per il tecnico rossonero
Leggi anche: Inter-Milan, Chivu: “Dumfries non ci sarà, Allegri è un vincente”
Serie A alla milanese: Chivu nelle prossime tre può allungare, ma Allegri è spietato e non molla - Chivu, che all’intervallo della partita di Como sognava la fuga, mostra lo stesso un sorriso sor ... msn.com
"Spalletti, Allegri e il polemichetto Conte: meglio Chivu tutta la vita". Berti infiamma Inter-Napoli - Lukaku no, non gioca perché infortunato, Conte è l’allenatore. tuttosport.com
Inter, Milan, Napoli, la lotta scudetto: Chivu contro Conte e Allegri, certezze e punti di domanda delle big - Il peso della Champions si farà sentire e sarà un vantaggio per il Diavolo ... msn.com
Chivu dà il giorno libero prima della partita, Allegri fa il tedoforo e perde mezza mattinata della vigilia: è lo scudetto delle libertà. x.com
I rossoneri continua la rincorsa all'Inter: la squadra di Allegri insegue a tre lunghezze quella di Chivu. I dettagli su Rainews.it - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.