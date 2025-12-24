Milan parla Bergomi | Fullkrug può andare bene ma i titolari sono Leao e Pulisic Sulla Supercoppa…
Ospite di Radio Anch'io Sport, l'ex difensore Beppe Bergomi ha commentato il momento del Milan di Allegri e l'arrivo in prestito di Fullkrug. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Bergomi: "Fullkrug può andare bene anche se con questo sistema i titolari sono Leao e Pulisic" - Beppe Bergomi, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, parla del momento del Milan e le prossime mosse di mercato dei rossoneri: Fullkrug al Milan: "Può andar bene, anche ... milannews.it
Bergomi: «Fullkrug utile, ma occhio ai numeri» - Bergomi, ex calciatore e noto opinionista, ha commentato l’imminente arrivo di Fullkrug in rossonero: le sue dichiarazioni Ospite di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1, Beppe Bergomi ha analizzato il ... milannews24.com
Vieri parla così dell’arrivo di Fullkrug al Milan: «Sapete con quanta pressione giocherà?» - Vieri parla così di Fullkrug, attaccante che si unirà ai rossoneri di Massimiliano Allegri: le parole dell’ex centravanti In un clima di grande attesa per la finale di Supercoppa Italiana a Riad tra N ... milannews24.com
«MILAN, PARLA RABIOT: "ALLEGRI È L'UOMO DELLA SVOLTA, VOGLIAMO LO SCUDETTO!"» #Rabiot #Milan #Allegri #SkySport #Scudetto #Maignan #SerieA - facebook.com facebook
#Conceiçao parla del suo addio al #Milan: "Alcune cose non mi sono piaciute. C’era instabilità a livello societario, attorno alla squadra l’ambiente non era buono. La dirigenza non mi ha supportato" (Gazzetta) x.com
