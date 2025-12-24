Ospite di Radio Anch'io Sport, l'ex difensore Beppe Bergomi ha commentato il momento del Milan di Allegri e l'arrivo in prestito di Fullkrug. Ecco le sue parole. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, parla Bergomi: “Fullkrug può andare bene, ma i titolari sono Leao e Pulisic. Sulla Supercoppa…”

Leggi anche: Milan, parla Ambrosini: “Derby ideale per Pulisic e Leao, ma ho dubbi sulla loro compatibilità. Su Nkunku …”

Leggi anche: Di Gennaro: “Fullkrug serve al Milan, ma con lui in campo c’è il rischio che Pulisic o Leao stia fuori”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Perché il Milan potrà schierare Fullkrug già a Cagliari: i motivi della deroga concessa ai rossoneri; Milan, Gimenez a rischio operazione e Tare pensa a Fullkrug: cosa può succedere; Milan, accordo raggiunto col West Ham per Fullkrug: il nuovo attaccante rossonero è a Milano; Il PSG vince la Coppa Intercontinentale, Dzeko e Fullkrug per Genoa e Milan, Suarez rinnova.

Bergomi: "Fullkrug può andare bene anche se con questo sistema i titolari sono Leao e Pulisic" - Beppe Bergomi, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, parla del momento del Milan e le prossime mosse di mercato dei rossoneri: Fullkrug al Milan: "Può andar bene, anche ... milannews.it