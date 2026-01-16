Milan Rabiot al termine della partita con il Como | Molto contento dei gol Maignan? Dico…

Al termine di Como-Milan, Adrien Rabiot ha commentato l’incontro ai microfoni di 'DAZN'. Il centrocampista francese ha espresso soddisfazione per i suoi gol e ha condiviso alcune impressioni su Maignan. La partita, valida per la 16ª giornata della Serie A 2025-2026, si è disputata allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco le sue parole e analisi sulla prestazione del Milan in questa occasione.

COMO, ITALY - JANUARY 15: Adrien Rabiot of AC Milan celebrates after scoring the his team's third goal during the Serie A match between Como 1907 and AC Milan at Giuseppe Sinigaglia Stadium on January 15, 2026 in Como, Italy. (Photo by Giuseppe CottiniGetty Images) Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolto allo stadio 'Sinigaglia' di Como. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. "Vittoria di squadra per dimostrare la nostra mentalità Nel primo tempo abbiamo sofferto ma non abbiamo mollato.

