Milan Futuro Oddo | Contento dei ragazzi Nel primo tempo partita equilibrata ma…

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha commentato la partita dopo la fine del match. Ha detto di essere soddisfatto dei ragazzi e ha osservato che nel primo tempo la partita è stata equilibrata. Ha aggiunto che ci sono stati momenti in cui la squadra ha mantenuto bene il livello, anche se ci sono aspetti da migliorare. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni del club rossonero.

Massimo Oddo, allenatore del Milan Futuro, ha voluto rilasciare alcune parole ai microfoni del club rossonero dopo il pareggio per 1-1 contro la Folgore Caratese, prima in classifica. L'allenatore rossonero ha voluto commentare la prestazione dei suoi ragazzi, soffermandosi anche su quelli che posso essere dei punti deboli. Ecco, di seguito, le sue parole: Un commento sulla partita? "Abbiamo affrontato la squadra più forte sia tecnicamente che tatticamente: sono contento perché i ragazzi si sono calati nella partita e hanno capito che oggi non c'era bisogno solo della qualità ma anche di fisicità, scontro fisico. C'è stato... 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Futuro, Oddo: “Contento dei ragazzi. Nel primo tempo partita equilibrata ma…” Milan Futuro, Oddo: “Abbiamo affrontato la squadra più forte. Contento dei ragazzi”Al termine di Milan Futuro-Folgore Caratese, l'allenatore dei rossoneri Massimo Oddo ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni. Milan Futuro, Oddo: “Concediamo gol evitabili, ma sono contento. Ottima partita” | PMMilan Futuro vittorioso in rimonta sulla Varesina (2-1) con i gol di Ibrahimovic e Magrassi. Aggiornamenti e notizie su Milan Futuro. Temi più discussi: Milan Futuro, basta la rete di Chaka Traore: contro il Breno finisce 1-0; Milan Futuro, Oddo: Oggi una partita intelligente. Magrassi: Vedere i compagni crescere è soddisfacente; Oddo dopo la vittoria a Caldiero: Abbiamo fatto una partita intelligente; Futuro Torriani, la decisione in estate: il Milan ha le idee chiare. Milan Futuro-Folgore Caratese: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Milan Futuro-Folgore Caratese di Domenica 1 marzo 2026: formazioni e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie D ... calciomagazine.net Serie D, domani in campo il Milan Futuro: la classifica aggiornataDopo la bella vittoria di Caldiero il Milan Futuro di Massimo Oddo ospita al Chinetti il match clou della 26ª giornata del Girone B di Serie D: Milan ... milannews.it Oddo dopo Milan Futuro Folgore Caratese: «Nel secondo tempo miglior partita della stagione» - facebook.com facebook #MilanFuturo-Folgore Caratese termina 1-1: Diavolo a due facce. Nel secondo tempo dimostrazione di forza #SempreMilan x.com