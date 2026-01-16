Vlahovic Juventus il Milan lavora per prenderlo a zero a giugno A Milanello hanno un piano ben preciso

Il calciomercato estivo si avvicina e il Milan sta seguendo con attenzione la situazione di Vlahovic, attaccante della Juventus. Secondo alcune fonti, i rossoneri potrebbero tentare di acquisire il giocatore a parametro zero al termine della stagione. A Milanello hanno già predisposto un piano strategico in vista di questa eventualità, valutando le opzioni per rafforzare l’attacco. La questione rimane aperta e dipenderà anche dalle decisioni future della Juventus.

Vlahovic Juventus, il Milan lavora per prenderlo a parametro zero a giugno prossimo. E intanto a Milanello hanno un piano ben preciso. La Juventus osserva con crescente preoccupazione le manovre di mercato di una rivale storica, pronta a trasformare la prossima estate in un vero incubo per la Continassa. Mentre il futuro di Dusan Vlahovic appare sempre più lontano da Torino, con il contratto in scadenza che lo rende un’occasione ghiotta a parametro zero, il Milan ha deciso di rompere gli indugi. LEGGI ANCHE: Vlahovic Juve ai titoli di coda: Dusan verso l’addio a zero, si muovono due top club esteri e uno italiano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Juventus, il Milan lavora per prenderlo a zero a giugno. A Milanello hanno un piano ben preciso Leggi anche: Calciomercato, il doppio colpo in attacco che ha in mente il Milan: un piano ben preciso Leggi anche: Vicario vuole l’Inter, è lui il prescelto per il dopo Sommer: il piano per prenderlo a giugno Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Vlahovic ha firmato per il Milan: l'indiscrezione che spiazza tutti, anche la Juve; Ordine: Vlahovic può andare al Milan, per tre ragioni; “Maldini alla Juve, Vlahovic al Milan. Yildiz? Vedete Maignan. Che errori sul mercato”; Vlahovic-Milan: la voce è clamorosa. Inter, scoppia il caso Luis Henrique. Juventus vicina a Rodriguez, e c'è l'idea Sorloth. Il silenzio incomprensibile attorno a Dusan Vlahovic della Juventus malgrado Inter e MIlan - Inter e Marotta vorrebbero Vlahovic a parametro zero, dopo le indiscrezioni sul Milan: la Juve tace, tentenna quando dovrebbe rinnovare il suo contratto per evitare la scadenza ... sport.virgilio.it

Svolta Vlahovic: niente Milan, lo prende un’altra big - Vlahovic potrebbe lasciare la Juventus nel corso del prossimo calciomercato e un'altra big è pronto a prenderlo. calciomercatonews.com

Juve: il Milan non molla Vlahovic, possibile scambio con Gimenez a gennaio - Nonostante un ottimo avvio di stagione, i rossoneri denotano dei problemi in fase offensiva, ad oggi soltanto Leao e Pulisic hanno trovato la via della rete con continuità. it.blastingnews.com

La #Juventus accelera per il dopo #Vlahovic e punta con decisione su #Mateta Secondo la Gazzetta dello Sport, il #CrystalPalace ha provato a inserire Jonathan #David nello scambio, ricevendo però un secco rifiuto dalla Continassa Per voi è la decisi x.com

La Juventus punta Mateta perché Vlahovic al 99% lascerà la Juve al termine della stagione #fblifestyle - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.