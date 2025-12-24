Andrej Kostic, bomber montenegrino classe 2007 al Milan nel calciomercato invernale e Dusan Vlahovic, da svincolato dopo gli anni alla Juventus, dal prossimo 1° luglio 2026: il Diavolo lavora così con il procuratore di entrambi, Darko Ristic. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Calciomercato, il doppio colpo in attacco che ha in mente il Milan: un piano ben preciso

Leggi anche: Zhegrova scalda i motori verso Juve Milan: Tudor ha in mente un piano preciso verso la sfida dell’Allianz Stadium. Le ultimissime

Leggi anche: Milan-Fiorentina, Maignan sfida De Gea: il francese ha in testa un obiettivo ben preciso

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Calciomercato Roma, si lavora al doppio colpo Zirkzee-Raspadori per l’attacco; Serie A, Calciomercato Genoa – Il DS Lopez fa il doppio colpo; Eccellenza. Colpo in attacco per la Voltrese!; Zirkzee più Raspadori, la Roma prova il doppio colpo: i dettagli delle trattative.

Roma, non solo Zirkzee e Raspadori in attacco: anche un difensore, Disasi o Dragusin - Sul taccuino della Roma ci sono i nomi del francese del Chelsea, Alex Disasi (classe 1998 ex Monaco, cercato anche da Lione e Paris Fc) e del romeno del Tottenham, Radu Dragusin (classe 2002 ex Genoa, ... msn.com