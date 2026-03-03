Mika fa esplodere il palco dell’Unipol di colori e musica | fan in delirio abbracciano di nuovo il loro mito

Il cantante si esibisce all’Unipol di Bologna davanti a un pubblico entusiasta, con una performance ricca di energia e luci colorate. La scenografia richiama il film di Charlie Chaplin, creando un’atmosfera particolare. I fan acclamano, cantano e si abbracciano tra loro, riempiendo l’area di emozioni e entusiasmo. La serata si conclude con un’ovazione collettiva e un ricordo indelebile per chi era presente.

Bologna, 2 marzo 2026 - La scenografia è un omaggio a Tempi Moderni di Charlie Chaplin. La scritta ‘Hyperlove’ che campeggia sullo schermo dell’Unipol Arena lascia spazio al ritmo degli ingranaggi e della catena di montaggio, Mika è sospeso su una delle ruote dentate e il ticchettio inizia a scandire la sua versione di ‘Modern Times’, singolo del 2025. Mika incanta tutti all'Unipol Arena La prima data italiana dello Spinning Out Tour Il palazzetto accoglie la prima data italiana dello Spinning Out Tour. Proprio a Bologna l’artista pop da 20 milioni di album tenne nel 2007 il suo primo concerto italiano, agli esordi di una carriera certificata da dischi d’oro e di platino in 32 Paesi, vincitore di un Brit Award e nominato ai Grammy. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

