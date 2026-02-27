Il mese di febbraio si conclude con una serie di eventi che spaziano dalla musica allo spettacolo, mentre le province dell’Emilia-Romagna si preparano ad accogliere nuove proposte a inizio marzo. Tra concerti e rappresentazioni teatrali, il territorio offre un calendario ricco di appuntamenti per tutti i gusti, pronti a coinvolgere il pubblico locale e non solo.

Spettacoli, tradizioni e musica chiudono in bellezza il mese di febbraio e proseguono a inizio marzo nelle province dell’Emilia-Romagna. Ecco alcuni appuntamenti. Claudio Bisio sale sul palco del teatro Bonci di Cesena con lo spettacolo ‘La mia vita raccontata male’ (questa sera e domani alle 20.30 e domenica alle 16). L’attore comico racconta storie della sua vita, reali e romanzate: dalla prima fidanzata alle gemelle Kessler, dai mondiali di calcio all’impegno politico, dall’educazione sentimentale alla paternità. Domenica al Teatro Galli di Rimini alle 18 va in scena ‘Misantango’. Un evento unico per dimensioni, energia e partecipazione corale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Musica, Mika è all’Unipol Arena. A teatro Bisio, Insinna e Fiume

Leggi anche: Il ritorno di Mika, concerto all’Unipol Arena lunedì 2 marzo

Flavio Insinna e Giulia Fiume protagonisti della commedia "Gente di facili costumi"Martedì 3 marzo, al Teatro Alighieri, andrà in scena la divertente commedia scritta da Nino Manfredi e Nino Marino.

Temi più discussi: Musica, Mika è all’Unipol Arena. A teatro Bisio, Insinna e Fiume; Il ritorno di Mika, concerto all’Unipol Arena lunedì 2 marzo; Sanremo 2026, il primo Festival di Laura Pausini come co?conduttrice. FOTO; Comunicazione Italiana.

Mika: Sono un nomade che si muove su un camion. Mia madre? Ha girato il mondo con me, ora non c'è più e mi mancaNomade felice, per vocazione. «Sono 22 anni che mi muovo così», spiega Mika, in viaggio in Francia: «faccio i concerti e su un camion c’è lo studio mobile, così posso comporre e registrare». Arriva in ... repubblica.it

Mika, è uscito il video del nuovo singolo Excuses For LoveL’artista ha raccontato la nascita del brano: Ho scritto Excuses For Love al pianoforte, con tutti questi interessanti cambi di accordi. Avevo questa frase ‘Excuses for love, you and I won’t make ... tg24.sky.it

Torna il grande spettacolo della WWE in Unipol Arena! WWE Friday Night SmackDown VENERDI 5 GIUGNO 2026 UNIPOL ARENA - BOLOGNA BIGLIETTI: Registrati sul sito livenation.it per accedere alla prevendita anticipata da mercoledì 11 ma - facebook.com facebook