Roma riagguanta la Champions | Malen fa doppietta e supera il Cagliari quarto posto in coabitazione con la Juventus

La Roma torna a sorridere in campionato. Con una vittoria per 2-0 contro il Cagliari allo Stadio Olimpico, i giallorossi conquistano il quarto posto in classifica, scavalcando momentaneamente la Juventus. Malen segna una doppietta e guida la squadra alla vittoria. Ora la corsa europea si fa più intensa.

La Roma supera il Cagliari 2-0 allo Stadio Olimpico, ritrovando il quarto posto in classifica in Serie A e pareggiando i punti con la Juventus. Decisiva la doppietta di Donyell Malen, che ha trascinato i giallorossi alla vittoria. Una serata positiva per la Roma, che ha saputo sfruttare l’occasione per rilanciare le proprie ambizioni in campionato. Il successo contro il Cagliari, ottenuto di fronte al pubblico dell’Olimpico, permette alla squadra di Daniele Gasperini di agganciare la Juventus al quarto posto, a quota 46 punti. Un risultato importante, arrivato dopo la battuta d’arresto della settimana precedente in trasferta contro l’Udinese.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Roma Cagliari

Ultime notizie su Roma Cagliari

