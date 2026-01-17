Genova immagini di bambini in spiaggia tra 380 file pedopornografici | arrestato un 40enne

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Pra’, a Genova, dopo il ritrovamento di circa 380 file pedopornografici sul suo telefono. Tra le immagini, anche riprese di bambini in spiaggia. L’indagine, condotta dalle forze dell’ordine, prosegue per approfondire eventuali collegamenti e responsabilità. La notizia evidenzia l’importanza di vigilare sui contenuti digitali e di rafforzare le misure di contrasto a questo fenomeno.

Arrestato a Pra’ un quarantenne: sul suo telefono trovati circa 380 file pedopornografici, anche con bambini ripresi in spiaggia. Indagini in corso su origine e diffusione delle immagini. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Pra’, trovato con 380 file pedopornografici: 40enne in carcere Leggi anche: Immagini e video pedopornografici nei pc, migliaia di file sotto sequestro: scattano quattro arresti Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Cura del territorio, ecco il piano di Genova. Gli interventi in tutti i Municipi; Degrado e insicurezza alla Foce, i residenti esasperati: “Servono soluzioni”; La “Casa della carta” chiude i battenti: ”Costretti alla resa, troppi acquisti online”; Volata a 4 per 118 ligure. Frisoni è il favorito. Genova, immagini di bambini in spiaggia tra 380 file pedopornografici: arrestato un 40enne - Arrestato a Pra’ un quarantenne: sul suo telefono trovati circa 380 file pedopornografici, anche con bambini ripresi in spiaggia ... fanpage.it

Foto di nascosto ai bambini in spiaggia a Genova, 40enne arrestato per pedopornografia - Nel telefono dell’uomo trovati 380 file pedopornografici, in corso per capire se le immagini siano state scattate da lui o da altri ... ilsecoloxix.it

Arrestato pedofilo a Genova: 380 file su hard disk, trovate foto di bimbi in spiaggia - immagini di minori su un harddisk e foto di bambini in spiaggia sul cellulare di un disoccupato di 40 anni residente nel ponente genovese. primocanale.it

GENOVA SOTTERRANEA Sabato 24 gennaio, alle ore 16:00, presso il Garden Robiglio, proiezione di immagini commentate della Genova Sotterranea. Ingresso libero - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.