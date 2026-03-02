Hanno paura di Michele Sodano | Lo Verde schernisce il Centrodestra e bolla come fallimentare l' era Micciché

Lo Verde ha commentato la situazione nel centrodestra agrigentino, sottolineando come i vertici siano costretti a chiamare Donzelli per contrastare La Vardera e il candidato sindaco Sodano. Ha inoltre scherzato sulla presenza di Michele Sodano, affermando che i rappresentanti del Centrodestra abbiano paura di lui. La sua analisi si concentra sulla percezione di insuccesso dell’era Micciché.

"Fa sorridere come i vertici del Centrodestra Agrigentino siano costretti a far intervenire Donzelli per provare a fermare La Vardera e il suo candidato sindaco Michele Sodano. La paura che Controcorrente dilaghi, vista la sindacatura fallimentare di Micciché, è ormai papabile".