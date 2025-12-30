Dopo il successo della scorsa stagione (130.000 spettatori, 83 repliche sold-out), riprende il tour teatrale della commedia musicale "I 7 re di Roma" con Enrico Brignano, che farà tappa al Teatro EuropAuditorium dal 4 al 6 gennaio 2026. Uno show che vede il protagonista mattatore assoluto tra. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Enrico Brignano e la commedia musicale "I 7 re di Roma" al Teatro EuropAuditorium - Prezzo I platea 82,50 € – Platea laterale e II platea 70,00 € – Balconata 53,00 € La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta il lunedì dalle ore 15. bolognatoday.it