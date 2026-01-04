Che pasticcio Mrs Peach | commedia musicale brillante al Teatro Sociale

Il Teatro Sociale di Fasano apre il 2026 con la commedia musicale “Che pasticcio Mrs. Peach”. L’appuntamento di sabato 10 gennaio alle 20:30 promette una serata di ritmo e divertimento, presentando un’opera brillante e coinvolgente. Un’occasione per gli spettatori di immergersi in una produzione che unisce musica, comicità e leggerezza, dando il via a un nuovo anno artistico ricco di proposte.

Il 2026 artistico di Katharà si aprirà sabato 10 gennaio alle 20:30 quando il palcoscenico del Teatro Sociale di Fasano si illuminerà con la musica e l'energia di "Che pasticcio Mrs. Peach", scritto e diretto dal giovane Alessandro Iacovelli e a portata in scena dalla Compagnia della Lira di.

