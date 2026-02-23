Folletti Chef nella Sughereta | due giorni di degustazioni a Monte San Biagio

Folletti Chef nella Sughereta porta a Monte San Biagio due giorni di assaggi di prodotti locali, motivata dalla passione dei cuochi per la cucina autentica. Durante l’evento, i partecipanti potranno gustare piatti preparati sul posto con ingredienti provenienti dalla zona, in un’atmosfera raccolta tra querce e sugherete. La manifestazione si distingue per l’approccio informale e la partecipazione diretta degli chef, che coinvolgono il pubblico in dimostrazioni pratiche e degustazioni.

Arriva a Monte San Biagio “Folletti Chef nella Sughereta” una due giorni dedicata ai migliori prodotti locali, ma non sarà la classica manifestazione fatta di degustazioni e bancarelle. Si tratta di un percorso diffuso che unirà il centro storico l’Arco del Vernone e la Sughereta. Un modo originale per promuovere i luoghi più suggestivi del paese e il turismo lento ed esperienziale dedicato a famiglie, visitatori e food lovers. Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo si terranno laboratori dal vivo, degustazioni gratuite, percorsi gastronomici a menù dedicati, show cooking, musica e attività per famiglie. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Folletti Chef della Sughereta: evento a Monte San Biagio (LT)Folletti Chef della Sughereta attira molti appassionati a Monte San Biagio, dove l'associazione locale organizza un evento culinario.

Centinaia di candele illuminano Monte San Biagio: la fiaccolata per Aurora LivoliIeri sera, a Monte San Biagio, si è svolta una fiaccolata in memoria di Aurora Livoli.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Argomenti discussi: Folletti Chef della Sughereta a Monte San Biagio; Lazio: Eventi Imperdibili per il prossimo week-end.

Folletti Chef della Sughereta: evento a Monte San Biagio (LT)Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo l’evento culinario esperienziale per un turismo lento e la valorizzazione del borgo anche nel periodo invernale,accessibile a famiglie, visitatori e food lovers ... funweek.it

Venerdì 20 ci ritroviamo per una cena di comunità. A cucinare per noi sarà lo chef Nicola Voiro. Non è solo una cena, ma un momento per stare insieme e fare qualcosa di concreto per il nostro paese: i fondi raccolti saranno devoluti per la realizzazione della f - facebook.com facebook