A San Bonifacio la Sagra di San Biagio
A San Bonifacio, dal 22 gennaio al 3 febbraio, si svolge la 158ª edizione della Sagra di San Biagio. La presentazione ufficiale si è tenuta mercoledì 14 gennaio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, annunciando un appuntamento tradizionale che coinvolge la comunità locale con eventi e attività dedicate alla festa di San Biagio.
È stata presentata mercoledì 14 gennaio, nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 158esima edizione della Sagra di San Biagio, in programma dal 22 gennaio al 3 febbraio a Prova di San Bonifacio. Nella tensostruttura riscaldata, la manifestazione prenderà il via giovedì 22 gennaio alle 19.30 con.
È stata presentata oggi, mercoledì 14 gennaio nella Sala Rossa del Palazzo Scaligero, la 158a edizione della Sagra di San Biagio, in programma dal 22 gennaio al 3 febbraio a Prova di San Bonifacio. Sono intervenuti: il Presidente della Provincia, Flavio Pas
