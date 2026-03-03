Il segretario della Fit Cisl ha chiesto a Retiambiente Carrara di intervenire subito per aggiornare i mezzi di lavoro, descrivendo la situazione come critica a causa della carenza e dell’obsolescenza dei veicoli impiegati nella raccolta dei rifiuti. La richiesta arriva in un momento di crescente preoccupazione per le condizioni delle attrezzature utilizzate nel servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

"Retiambiente Carrara deve attivare urgentemente un piano di rinnovo dei mezzi di lavoro". A lanciare l’allarme è Luca Mannini, il segretario Fit Cisl, che parla di "una situazione di estrema carenza e obsolescenza dei mezzi operativi destinati alla raccolta dei rifiuti". "Una condizione ereditata dalla precedente gestione di Nausicaa, che negli ultimi anni – prosegue Mannini -, consapevole dello scorporo del settore igiene ambiente non aveva più investito né nella manutenzione né nel necessario turnover del parco mezzi. A distanza di un anno dalla costituzione di Retiambiente Carrara, la situazione appare peggiorata. Non è stato acquistato alcun nuovo veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Mezzi obsoleti". La protesta della Fit Cisl

