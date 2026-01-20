Bivacchi al parcheggio dipendenti La Fit Cisl incalza le istituzioni

La Fit-Cisl Umbria torna a segnalare la presenza di bivacchi e persone senza fissa dimora nel parcheggio riservato ai dipendenti presso la stazione di Terni. Dopo diverse denunce formali alle autorità e a Rfi Spa, il problema rimane irrisolto. La federazione chiede alle istituzioni un intervento tempestivo per garantire sicurezza e rispetto degli spazi riservati ai lavoratori.

"Più volte su precise segnalazioni dei lavoratori interessati abbiamo denunciato con tanto di pec alle autorità di polizia e a Rfi Spa la presenza di bivacchi e la frequentazione di persone senza fissa dimora presso il parcheggio riservato ai dipendenti Gruppo Fsi nella stazione di Terni ": a sottolinearlo è la Fit-Cisl Umbria che torna sul problema, non ancora risolto. "Denunciamo, inoltre, che nei giorni scorsi all'ora di uscita serale del personale di vendita ed assistenza, alcuni frequentatori del citato parcheggio, in stato di alterazione, non autorizzati e appostati presso i bivacchi, hanno fatto oggetto di catcalling le dipendenti che si recavano alla propria auto alla fine del turno.

