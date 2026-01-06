Meteo le previsioni in Campania per martedì 6 gennaio 2026

Ecco le previsioni meteo per la Campania di martedì 6 gennaio 2026. La giornata si caratterizza per cieli generalmente coperti, con deboli precipitazioni in mattinata che si intensificheranno in serata, con possibili rovesci temporaleschi. La temperatura prevista e le condizioni del cielo variano tra le diverse province, offrendo un quadro complessivo di clima umido e variabile per questa giornata.

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, martedì 6 gennaio 2026. Avellino – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione dalla sera con rovesci anche a carattere temporalesco, sono previsti 17mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 13°C, la minima di 8°C, lo zero termico si attesterà a 2237m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Sud, al pomeriggio tesi e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 22mm di pioggia.

