Meteo Lazio e Roma | le previsioni per mercoledì 25 febbraio 2026 Torna il sereno ma con clima pungente

Il rapido consolidamento di un promontorio di alta pressione di origine polare ha portato a un clima pungente in Lazio e a Roma, dove le temperature si sono abbassate sensibilmente. La presenza di aria fredda si fa sentire con giornate soleggiate ma rigide, soprattutto nelle ore mattutine. Le previsioni indicano che questa situazione durerà ancora, mantenendo il cielo sereno e le temperature basse. Le condizioni meteo rimangono stabili per il resto della settimana.

La giornata di mercoledì 25 febbraio 2026 vedrà il consolidamento di un promontorio di alta pressione di matrice polare su tutta la regione Lazio. Se da un lato il cielo risulterà limpido e terso, dall’altro le correnti settentrionali manterranno le temperature su valori prettamente invernali. Il sole dominerà la scena, ma sarà un “sole freddo”, con escursioni termiche marcate tra il giorno e la notte. Roma e Provincia: Sole protagonista nella Capitale. A Roma la giornata sarà splendida sotto il profilo del soleggiamento. Sin dalle prime luci dell’alba il cielo risulterà sereno, garantendo un’ottima visibilità su tutta l’area metropolitana e sul litorale romano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Previsioni Meteo Roma e Lazio – Mercoledì 14 Gennaio 2026Le previsioni del tempo per Roma e il Lazio indicano un mercoledì 14 gennaio 2026 con cielo variabile e condizioni invernali.

Previsioni meteo Roma e Lazio – Domenica 4 gennaio 2026: cielo variabile e clima invernaleLe previsioni meteo per Roma e Lazio di domenica 4 gennaio 2026 indicano un cielo variabile con temperature invernali.

