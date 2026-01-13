Previsioni Meteo Roma e Lazio – Mercoledì 14 Gennaio 2026

Le previsioni del tempo per Roma e il Lazio indicano un mercoledì 14 gennaio 2026 con cielo variabile e condizioni invernali. La giornata si presenterà con temperature stabili e un clima complessivamente stabile, caratterizzato da nuvolosità parziale e momentanee aperture nelle ore centrali. Un quadro meteorologico consigliato per pianificare le attività quotidiane nella regione.

A cura di RomaDailyNews Roma: cielo variabile, clima invernale e temperature stabili. La giornata di mercoledì 14 gennaio 2026 a Roma sarà caratterizzata da tempo nel complesso stabile, con cielo parzialmente nuvoloso e ampie schiarite nel corso delle ore centrali. Non sono attese precipitazioni significative sulla Capitale. Le prime ore del mattino risulteranno fredde, mentre nel pomeriggio il clima si manterrà in linea con le medie stagionali.?? Temperature. Minime: tra 4 e 6°C. Massime: comprese tra 12 e 14°C.? Venti. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Ventilazione in graduale attenuazione.

