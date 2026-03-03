Meteo che tempo farà a marzo 2026 | le previsioni degli esperti

Gli esperti di meteorologia hanno pubblicato le previsioni per marzo 2026, evidenziando un cambio di scena rispetto alle settimane precedenti. Dopo un periodo caratterizzato da piogge frequenti e perturbazioni atlantiche, il nuovo mese si prospetta con condizioni diverse, segnate da un clima più stabile. Le previsioni indicano un cambiamento nel pattern atmosferico e nelle temperature previste per le prossime settimane.

Dopo settimane segnate da piogge insistenti e perturbazioni atlantiche, il mese di marzo 2026 cambia completamente scenario. L'atmosfera sopra l'Europa sta infatti assumendo una configurazione molto diversa rispetto a febbraio, con effetti evidenti anche sull'Italia. Ma quanto durerà questa fase stabile? E dobbiamo aspettarci un ritorno delle precipitazioni nella seconda parte del mese? A fare il punto è Simone Abelli, meteorologo di Meteo Expert, intervistato da Fanpage.it, che ha analizzato la tendenza meteo delle prossime settimane. Secondo l'esperto, il protagonista di questo avvio di marzo è una vasta area di alta pressione in espansione verso l'Europa settentrionale.

