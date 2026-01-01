Che tempo farà a gennaio febbraio e marzo 2026 | le previsioni di lungo periodo dell’Aeronautica Militare

Ecco le previsioni di lungo periodo dell’Aeronautica Militare per i primi tre mesi del 2026. Dopo un autunno stabile, si prevede un avvio d’anno caratterizzato da temperature più basse e possibili ondate di freddo su Europa e Italia. Questi dati, basati su analisi meteorologiche, offrono un quadro generale delle condizioni climatiche previste, aiutando a pianificare le attività e le esigenze stagionali.

Dopo un trimestre autunnale che ha rispettato le attese, con precipitazioni e temperature nella norma, il 2026 inizierà con un'ondata di freddo sull'Europa e l'Italia. L'intervista di Fanpage.it al colonnello dell’Aeronautica Militare Guido Guidi sulla tendenza meteo di gennaio, febbraio e marzo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

