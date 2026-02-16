Imprenditore Arcovito con Basile | Ristorazione e Finanze al Centro del Futuro di Messina

Gianluca Arcovito, imprenditore di Messina noto per aver aperto la pizzeria “L’Orso”, ha deciso di sostenere Federico Basile come candidato sindaco. La sua scelta nasce dalla volontà di puntare su ristorazione e finanza come pilastri di un nuovo progetto per la città. Arcovito si unisce a Basile in vista delle prossime elezioni, portando con sé esperienze nel settore gastronomico e imprenditoriale.

Arcovito nella Squadra di Basile: Un Nuovo Equilibrio per il Futuro di Messina. Gianluca Arcovito, imprenditore messinese nel settore della ristorazione e fondatore della pizzeria “L’Orso”, ha ufficialmente aderito alla squadra di sostegno alla ricandidatura di Federico Basile a sindaco di Messina. L’annuncio è avvenuto questa mattina, 16 febbraio 2026, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, in un contesto di discussione sul risanamento finanziario della città, la lotta all’evasione fiscale e la digitalizzazione dei servizi pubblici. Questa scelta strategica mira a rafforzare il progetto politico che vede la convergenza tra Basile e Cateno De Luca, leader del movimento “Sud chiama Nord”.🔗 Leggi su Ameve.eu

