Il cartello che controllava una delle organizzazioni criminali più potenti del Messico ha reagito con violenza all’uccisione di “El Mencho”. Per intimidire le autorità e i cittadini, i membri del gruppo hanno bloccato strade principali, dato fuoco a veicoli e distrutto negozi e distributori di benzina. Questo gesto ha causato disagi e paura tra la popolazione locale, che si trova nel caos da giorni. La situazione rimane tesa in diverse zone del paese.

Il cartello che dirigeva, uno dei più potenti del paese, ha risposto bloccando centinaia di strade e dando fuoco a veicoli, negozi e distributori di benzina L’uccisione in Messico di Nemesio Oseguera, detto “El Mencho”, uno dei criminali più ricercati al mondo, ha provocato una serie di violenze che ha coinvolto diversi stati del paese: sono state bloccate strade, incendiati mezzi pubblici, automobili, negozi e distributori di benzina, e ci sono stati scontri tra polizia e gruppi armati. A seguito delle violenze sono state chiuse scuole, interrotti i trasporti pubblici e cancellati molti voli aerei. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Leggi anche: Messico, caos dopo l’uccisione di El Mencho, capo del cartello di Jalisco. Gli Usa: “Sosteniamo il Paese”

Messico in fiamme: 26 morti dopo l’eliminazione di El MenchoEl Mencho, leader del Cartello Jalisco, è stato eliminato, scatenando violenti scontri armati.

MESSICO: UCCISO IL BOSS “EL MENCHO”, È GUERRA TOTALE

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Le violenze in Messico dopo l’uccisione di El Mencho; Messico, ucciso El Mencho, il leader più temuto dei narcos: caos e violenze nel Paese. Il ruolo degli Usa; Ucciso El Mencho, superboss di Jalisco. E nelle strade esplode la violenza; Messico, guerriglia urbana dopo l'uccisione di El Mencho: 26 morti.

Morte di El Mencho e l'ondata di violenza in Messico: cosa succede dopoLa cattura e l'uccisione di El Mencho hanno provocato incendi, blocchi stradali e timori per la sicurezza in più Stati del Messico; governi e aeroporti hanno adottato misure precauzionali ... notizie.it

Messico, la Farnesina: «Evitare spostamenti non essenziali». Caos dopo l'uccisione del numero 1 dei narcosNemesio Oseguera Cervantes, meglio conosciuto come 'El Mencho', leader della più temuta e violenta organizzazione criminale del Messico ha chiuso la sua carriera criminale sotto ... ilmessaggero.it

“Pasqua 2000: Mariavittoria vola verso la Casa NPH di Cuernavaca in Messico. Per poter condividere ciò che vedeva con chi era rimasto in Italia, cercò di immortalare questa giornata tanto speciale facendo delle foto con una macchina usa e getta. Mentre sta - facebook.com facebook