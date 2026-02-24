morte el mencho messico in rivolta

La morte di El Mencho ha sconvolto il Messico, legata alla crescente presenza del Cartello di Jalisco nel traffico di droga. Il capo del cartello ha guidato l'organizzazione nel passaggio dalla gestione della cocaina colombiana all'importazione di sostanze chimiche dalla Cina. La sua scomparsa apre un vuoto di potere che potrebbe intensificare le tensioni tra gruppi rivali. Le forze di sicurezza continuano le operazioni per contenere le ripercussioni di questo evento.

Morte “El Mencho”, all’anagrafe Nemesio Oseguera Cervantes, ha destato grande scalpore in Messico. Il Càrtel de Jalisco Nueva Generaciòn (Cjng) è diventato una delle più potenti organizzazioni criminali al mondo proprio grazie ad Oseguera, tanto da passare dalla consueta gestione dell’afflusso di cocaina dalla Colombia al Messico, all’ importazione di precursori chimici dalla Cina: necessari per la produzione di oppioidi sintetici. Recentemente l’organizzazione è riuscita ad aggirare i muri eletti da Trump, grazie all’uso di droni commerciali e inoltre per riciclare i proventi ha sfruttato anche le reti legate ai gruppi cinesi, oltre che i canali bancari tradizionali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Messico nel caos. Rivolta dei narcos, attentati e spari in aeroporto. Ucciso il boss ?El Mencho?Una serie di sparatorie e attentati ha sconvolto la regione di Guadalajara, in Messico, a causa di una lotta tra narcotrafficanti.

Messico in fiamme dopo la morte di El Mencho: 26 vittimeL’uccisione di El Mencho ha scatenato una violenta reazione nel Messico, provocando almeno 26 vittime tra civili e forze dell’ordine.

‘Absolutely No Involvement Of US Forces’: Mexico President Press Conference On ‘El Mencho’ Killing

Messico, dilaga violenza dopo morte El Mancho: timori per la sicurezza in vista Coppa del Mondo FifaLa violenza è scoppiata a poco meno di quattro mesi dalla partita inaugurale della Coppa del Mondo tra Messico e Sudafrica, che si dovrebbe giocare a Città del Messico View on euronews ... msn.com

La morte di El Mencho lascia i narcotrafficanti nel caos: chi è ora il capo dei capiL'uccisione del leader del cartello Jalisco Nueva Generación ha provocato scontri armati in diversi Stati del Messico: sono più di 70 i morti, tra cui ci sono 25 ufficiali della Guardia nazionale ... today.it

Momenti di forte tensione per Benedetta Rossi, bloccata in Messico insieme al marito Marco Gentili dopo l’esplosione di violenti scontri seguiti alla morte del boss noto come El Mencho - facebook.com facebook

La Chiesa cattolica invita a continuare a pregare per la pace in Messico dopo la morte del signore della droga 'El Mencho' e le violenze che ne seguirono in tutto il Paese. «Che Nostra Signora di Guadalupe, Madre e Regina della Pace, ci copra con il suo x.com