Timber Juve chi è l’alter ego olandese di Frattesi che è stato offerto al club bianconero per gennaio

Timber Juve è il soprannome di un giovane centrocampista olandese, considerato l'alter ego di Frattesi. Proposto alla Juventus per la sessione di gennaio, il giocatore ha attirato l'interesse anche del Napoli di Conte, suscitando grande attenzione nel mercato di gennaio. Ecco chi è e cosa potrebbe rappresentare per le squadre italiane.

e anche al Napoli di Conte. Il calciomercato della  Juventus  in vista di gennaio si concentra intensamente sulla ricerca di un  centrocampista. Nonostante il preferito assoluto resti  Pierre-Emile Hojbjerg  del Marsiglia, la dirigenza, guidata da  Damien Comolli, sta valutando alternative in modo pragmatico, consapevole del  muro  eretto dal club francese. L’obiettivo primario è non fallire la  corsa Champions. Oltre a tentare per il danese, l’attenzione di Comolli è rivolta a tre profili principali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

