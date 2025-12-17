Timber Juve chi è l’alter ego olandese di Frattesi che è stato offerto al club bianconero per gennaio
Timber Juve è il soprannome di un giovane centrocampista olandese, considerato l'alter ego di Frattesi. Proposto alla Juventus per la sessione di gennaio, il giocatore ha attirato l'interesse anche del Napoli di Conte, suscitando grande attenzione nel mercato di gennaio. Ecco chi è e cosa potrebbe rappresentare per le squadre italiane.
e anche al Napoli di Conte. Il calciomercato della Juventus in vista di gennaio si concentra intensamente sulla ricerca di un centrocampista. Nonostante il preferito assoluto resti Pierre-Emile Hojbjerg del Marsiglia, la dirigenza, guidata da Damien Comolli, sta valutando alternative in modo pragmatico, consapevole del muro eretto dal club francese. L’obiettivo primario è non fallire la corsa Champions. Oltre a tentare per il danese, l’attenzione di Comolli è rivolta a tre profili principali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
The 24 year old midfielder Quinten #Timber, whose contract ends in June 2026, has also been offered to #Juventus in the last few weeks. #Napoli is among the clubs interested in him in Italy. The renewal with #Feyenoord is on stand-by, but the parties co
Quinten #Timber, centrocampista del #Feyenoord in scadenza di contratto a giugno, è stato proposto anche alla #Juventus nelle scorse settimane. Il #Napoli è tra i club interessati in Italia. Il rinnovo è in stand-by, ma le parti potrebbero presto avere dei conta
