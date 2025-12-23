Sal De Riso chi è la moglie Anna De Nunzio | È il mio alter ego
Anna De Nunzio, moglie di Sal De Riso, è una figura fondamentale nella sua vita. Condivide con lui sia il ruolo di madre di due figli, Anastasia e Antonio, sia quello di partner nelle attività imprenditoriali. Descritta come il suo “alter ego”, Anna rappresenta un punto di riferimento stabile e di supporto, contribuendo in modo significativo al successo e alla crescita della famiglia e del lavoro di Sal De Riso.
La moglie di Sal De Riso si chiama Anna De Nunzio, ed è una figura centrale nella sua vita personale e professionale, essendo il suo “alter ego” nell’imprenditoria e al suo fianco in ogni progetto, con loro hanno due figli, Anastasia e Antonio. I due festeggiano insieme i successi, come i 25 anni di matrimonio celebrati nel 2024, e lei appare spesso con lui in TV e sui social, gestendo anche la pasticceria di Minori. Nonostante la grandissima notorietà riscossa negli anni da Sal De Riso, il maestro di pasticceria ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata, così come dimostrato anche dalle poche informazioni reperibili su Anna De Nunzio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
