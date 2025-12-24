Frattesi Juventus il centrocampista ha preso una decisione molto importante sul suo futuro | sarà bianconero? Le ultime sul giocatore nerazzurro
Frattesi Juventus, il centrocampista romano resta un obiettivo dei bianconeri. E il diretto interessato è disposto ad ascoltare le offerte Con l’avvicinarsi della finestra di calciomercato invernale, il futuro di Frattesi è diventato uno dei temi più caldi in Serie A. Il centrocampista romano, ormai consapevole di avere poche chance da titolare nell’Inter, sta valutando . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Juve, restyling a centrocampo: Comolli al bivio e per Frattesi c'è la formula che può convincere l'Inter; La Juventus cerca un centrocampista a gennaio, da Hojbjerg a Frattesi e Schlager: gli obiettivi bianconeri e l'incrocio con Locatelli e Thuram; Alla Juve piace Frattesi: come stanno le cose. VIDEO; La Juve prepara l'assalto a Frattesi: nessuna apertura allo scambio con Thuram.
Frattesi resta nel mirino della Juventus: Comolli studia come impostare la trattativa - Marco Demicheli, dagli studi di Sky Sport, ha parlato dell'interesse della Juventus per Davide Frattesi: "Sì, Spalletti lo rivorrebbe con sé. tuttojuve.com
Inter, Frattesi può partire a gennaio: la richiesta è 35 milioni, la Juventus alza il pressing - Il centrocampista ha sempre trovato poco spazio nella scacchiera di mister Chivu. tuttomercatoweb.com
Inter-Frattesi, divorzio imminente: la Juventus pronta all'affondo, come cambierebbe il centrocampo di Spalletti - L'Inter potrebbe cedere Davide Frattesi a gennaio, il centrocampista vuole giocare di più: sulle sue tracce c'è la Juventus di Spalletti, suo grande estimatore ... sport.virgilio.it
Il muro della #Juventus frena l'ipotesi di scambio tra #Cambiaso e #Frattesi con l' #Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la società bianconera non sembra intenzionata a privarsi di #Cambiaso. Nonostante l'interesse per #Frattesi, la #Juv - facebook.com facebook
La #Juventus su #Frattesi: l' #Inter dopo Thuram pensa a #Cambiaso x.com
