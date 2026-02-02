Mercato auto Italia a gennaio le immatricolazioni sono cresciute del 6,2%

A gennaio il mercato delle auto in Italia segna un aumento del 6,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Le immatricolazioni salgono, ma la crescita è ancora timida e non basta a recuperare completamente i livelli pre-crisi. La ripresa resta fragile e ci vorrà tempo prima di vedere numeri più solidi.

Il mercato automobilistico italiano apre il 2026 con un segnale positivo, ma i numeri raccontano una ripresa ancora fragile e lontana dai livelli pre-crisi. A gennaio le immatricolazioni di autovetture nuove sono state 141.980, pari a un incremento del 6,2% rispetto allo stesso mese del 2025. Il confronto con il periodo pre-pandemia resta però pesante: rispetto a gennaio 2019 mancano ancora circa 23.300 unità, pari a un calo del 14,1%. Una parte della crescita è legata agli incentivi per le auto elettriche prenotati da fine ottobre, che hanno sostenuto le immatricolazioni anche nei mesi successivi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ilfattoquotidiano.it

