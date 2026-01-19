Borse l' Europa in rosso per le minacce Usa alla Groenlandia Milano e Francoforte le peggiori oro record Su i titoli della difesa

L'incertezza geopolitica legata alle minacce statunitensi alla Groenlandia ha influenzato i mercati europei, con Milano e Francoforte tra le peggiori performance. In questo contesto, gli investitori si orientano verso asset considerati rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi record. Anche i titoli del settore difesa mostrano segnali di attenzione, riflettendo la cautela degli operatori di fronte alle tensioni internazionali.

Le Borse europee proseguono in calo la prima seduta della settimana, dopo l'annuncio di Donald Trump dei dazi per la Groenlandia. Il presidente americano ha annunciato l’introduzione, a partire dal 1° febbraio, di tariffe del 10% contro Danimarca, Norvegia, Svezia, Francia, Germania, Regno Unito, Paesi Bassi e Finlandia, che hanno inviato truppe sull’isola. In Europa si valuta lo stop alle approvazioni dell'intesa commerciale con Washington dello scorso anno, mentre il presidente francese Emmanuel Macron invoca l’attivazione dello strumento anti-coercizione Ue. Il rischio di una nuova guerra commerciale con gli Usa alimenta il nervosismo sui mercati, mentre a Davos si apre il world economic forum. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Borse, l'Europa in rosso per le minacce Usa alla Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori, oro record. Su i titoli della difesa Borse, l'Europa in profondo rosso per le minacce di dazi Usa alla Groenlandia. Milano e Francoforte le peggiori, l'oro ai massimi

Le borse europee chiudono in negativo, con Milano e Francoforte tra le peggiori, a causa delle tensioni legate alle possibili tariffe statunitensi sulla Groenlandia. In questo contesto, gli investitori si orientano verso i beni rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi massimi. La situazione riflette l'incertezza sui mercati e l’impatto delle minacce commerciali sulla stabilità finanziaria. Leggi anche: I dazi per la Groenlandia fanno tremare le borse mondiali. Listini europei tutti in rosso. Volano le quotazioni di oro e argento. Macron convoca il consiglio di difesa Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Borsa: l'Europa in calo, peggiora Milano -1,8% - Le Borse europee proseguono in calo, con le tensioni tra Stati Uniti e Ue dopo l'annuncio di Trump di nuovi dazi legati alla vicenda della Groenlandia. ansa.it

Trump ora vuole la Groenlandia: artico e terre rare. Ecco perché ora potrebbe occuparla

Borse miste in Europa ma Milano è tra le migliori. Tutti in rosso invece i principali indici americani. Balzo dell'oro, del petrolio e soprattutto dell'argento - facebook.com facebook

Borse, Europa contrastata nel giorno dell'inflazione Usa. Frena l'oro ilsole24ore.com/art/borsa-nuov… x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.