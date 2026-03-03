Menopausa e cuore torna l' open day dedicato al mondo delle donne

Un evento dedicato alle donne si svolge di nuovo con un open day che si concentra sulla relazione tra menopausa e salute del cuore. Durante l’iniziativa, vengono presentate informazioni su come i cambiamenti biologici influenzano il benessere generale e in particolare il sistema cardiovascolare. L’appuntamento vuole offrire un’occasione di confronto e approfondimento su questa fase della vita femminile.

Il corpo cambia, l’umore è ballerino, il sonno diventa difficile e la stanchezza si fa sentire. La menopausa è un passaggio naturale nella vita di ogni donna, ma comporta trasformazioni biologiche che possono incidere profondamente sull’equilibrio generale dell’organismo, in particolare del cuore. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Sanita’: al policlinico Bambino Gesu’ open day dedicato a cardiopatici congeniti adultiIl Bambino Gesù organizza un open day per adulti con cardiopatie congenite il 14 febbraio, in occasione della Giornata mondiale dedicata a queste...

Liceo Classico “La Farina”: ultimo sabato di Open Day dedicato al percorso BiomedicoSabato 6 febbraio si terrà l’ultimo appuntamento di Open Day del Liceo Classico “La Farina” di Messina, un’occasione conclusiva e imperdibile per...

Approfondimenti e contenuti su Menopausa e cuore torna l'open day...

Temi più discussi: Ausl Piacenza. 3 marzo conferenza stampa di presentazione dell'Open day Menopausa e cuore; Longevità e salute mentale: la regolazione emotiva allunga la vita e frena l'invecchiamento; Pianezza, non solo mimose ma tanta prevenzione; Glicemia e invecchiamento: perché monitorare i picchi (anche se non sei diabetico) allunga la vita.

Menopausa e cuore, il 6 marzo alla Croce Bianca protagonista la cardiologia di genereIl corpo cambia, l’umore è ballerino, il sonno diventa difficile e la stanchezza si fa sentire. La menopausa è un passaggio naturale nella vita di ogni ... piacenzasera.it

Menopausa senza tabù. Vampate e salute del cuore: ecco perché andare dal cardiologoLe vampate di calore sono il sintomo più comune della menopausa e spesso vengono considerate solo un disagio temporaneo. In realtà, la ricerca scientifica degli ultimi anni ha dimostrato che le ... iodonna.it

"Una ginecologa mi disse: ‘Con questo utero è impossibile che tu abbia una gravidanza'. Ho una riserva ovarica molto bassa per cui rischio la menopausa precoce. Ho fatto il percorso per congelare gli ovociti. Non è stato semplice. Una donna della mia età po - facebook.com facebook

La menopausa è una fase naturale ma ancora poco compresa, spesso vissuta tra silenzi e sintomi sottovalutati che incidono su lavoro e qualità della vita. Al centro del dibattito c’è la TOS: le evidenze più recenti indicano che non aumenta né riduce in modo si x.com