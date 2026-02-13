Sanita’ | al policlinico Bambino Gesu’ open day dedicato a cardiopatici congeniti adulti

Il Policlinico Bambino Gesù organizza un open day il 14 febbraio per adulti con cardiopatie congenite, in occasione della Giornata mondiale delle cardiopatie congenite. Durante l’evento, i partecipanti potranno incontrare specialisti e ricevere consulenze personalizzate, mentre vengono illustrate le ultime novità nelle cure e nei trattamenti.

Un open day dedicato agli adulti che convivono con una cardiopatia congenita si svolgerà il 14 febbraio, in coincidenza con la Giornata mondiale delle cardiopatie congenite. L’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha organizzato un evento speciale per i Guch (Grown up congenital heart), ovvero coloro che, da bambini affetti da malformazioni cardiache, sono diventati adulti. In Italia, la popolazione di questi pazienti supera le 100.000 unità. L’ospedale, da anni, ospita l’Unità di cardiologia del congenito adulto. “L’open Day vuole sensibilizzare sulla crescente popolazione di adulti con cardiopatie congenite, promuovendo l’informazione e l’educazione sanitaria, in modo da rafforzare il ruolo attivo del paziente nella cura della propria salute; rappresenta inoltre un’importante occasione di incontro e confronto tra pazienti, familiari e il team sanitario”, ha affermato la dottoressa Claudia Montanaro, responsabile dell’unità. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Il Bambino Gesù di Roma ha organizzato un Open Day dedicato ai cardiopatici congeniti adulti, in programma il 14 febbraio, in occasione della Giornata Mondiale delle Cardiopatie Congenite.

Al Bambino Gesù di Roma è stata eseguita per la prima volta una riparazione intracardica della valvola mitrale usando una tecnica video-assistita.

Operazione sanitaria in Puglia: 15 persone da Gaza al Policlinico di Bari, anche bambiniDa Gaza al Policlinico di Bari quindici persone, anche bambini, trasferite per cure specialistiche con la Protezione Civile. pugliapress.org

Da Gaza a Bari per le cure, tre pazienti accolti al Policlinico: ci sono anche due bambiniIn mattinata l'arrivo nel capoluogo pugliese delle tre famiglie palestinesi. Decaro: Davanti a persone impossibilitate a curarsi nei propri Paesi, il dovere diventa un gesto di umanità e solidarietà ... baritoday.it

CARDIOCHIRURGIA PEDIATRICA: AL BAMBINO GESU' DI ROMA L'INTERVENTO IN HD PER RIPARARE UNA VALVOLA DEL CUORE Prima operazione intracardiaca totalmente video-assistita su una paziente di 17 anni. Ogni anno circa 450 le procedure - facebook.com facebook

#Napoli Il bimbo di 2 anni, trapiantato con un cuore danneggiato -secondo il medico legale- è inabile a un nuovo trapianto”. Lo ha dichiarato l’avvocato della famiglia, aggiungendo che i genitori intendono chiedere un altro parere all’ospedale “Bambino Ges x.com