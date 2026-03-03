Meloni e la crisi mondiale | Colpa dell’attacco russo E fa quadrato su Crosetto rientrato da Dubai

Il primo ministro ha dichiarato che la crisi mondiale attuale deriva dall’attacco russo all’Ucraina, sottolineando la responsabilità di Mosca. Ha inoltre confermato che il ministro della Difesa, rientrato da Dubai, ha mantenuto la sua posizione senza modifiche. La situazione internazionale viene descritta come complessa e caratterizzata da tensioni crescenti legate ai recenti sviluppi nel conflitto ucraino.

Roma, 3 marzo 2026 – Si dice preoccupata per il contesto generale segnato da “una crisi del diritto internazionale ” figlia dell’offensiva russa nella vicina Ucraina. Rivendica l’impegno italiano, perché “si arrivasse ad un accordo serio sul nucleare iraniano”, considerando che non si può permettere all’attuale regime di Teheran, chiamato a fermare gli attacchi ai Paesi del Golfo, di avere “missili a lungo raggio o testate atomiche”. Ma la premier Giorgia Meloni, in un’intervista al Tg5, tradisce anche un certo rammarico per il fatto che “Stati Uniti e Israele hanno deciso di attaccare senza il coinvolgimento dei partner europei”. E, sul timore di un’eventuale ripresa del terrorismo islamista, la presidente del Consiglio assicura: “Non si può mai abbassare la guardia”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Meloni e la crisi mondiale: “Colpa dell’attacco russo”. E fa quadrato su Crosetto (rientrato da Dubai) Leggi anche: Crosetto bloccato a Dubai, Conte e Schlein: “Meloni non sapeva dell’attacco all’Iran, altro che amicizia con Trump” Italiani a Dubai, madre di una studentessa "arrabbiata nera, Crosetto rientrato ma Farnesina non mi contatta"Studenti italiani bloccati a Dubai dopo lo stop ai voli: la madre di una 17enne si dice “arrabbiata nera” e denuncia notti nei bunker, detriti caduti... Aggiornamenti e notizie su Meloni e la crisi mondiale: “Colpa dell’attacco russo”. Temi più discussi: Iran, Meloni: Mi preoccupa allargamento guerra in Europa, questa crisi figlia dell’attacco a Kiev; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; Meloni al Tg5: Sono preoccupata. La crisi non deve dilagare; La crisi del diritto internazionale è figlia della guerra in Ucraina: Meloni collega il conflitto in Iran con l’invasione russa. La premier Meloni: «Il caos globale nasce dall’Ucraina. L’Iran fermi gli attacchi ingiustificati»In un’intervista al Tg5, la presidente Meloni lancia l’allarme sull’escalation internazionale e collega la crisi attuale al collasso del diritto internazionale innescato dall’invasione russa dell’Ucra ... milanofinanza.it Iran, Meloni Italia voleva l'accordo, ora l'obiettivo è che la crisi non dilaghiROMA (ITALPRESS) – La nuova crisi mediorientale mi preoccupa ovviamente perchè sarebbe stupido ritenere che quello che accade anche ... iltempo.it Iran, la linea Meloni: obiettivo diplomazia e italiani in sicurezza x.com Dalla terza media (fake) alle amicizie con Arianna Meloni: a Stefano De Martino, prossimo conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027, non si perdona nulla. È evidente: a qualcuno dà molto fastidio. A cura di Gennaro Marco Duello - facebook.com facebook