Attacco americano a Caracas Trump |  Maduro e la moglie portati fuori dal Paese Media | Cattura negoziata | Il Venezuela chiede una riunione d' urgenza del Consiglio di sicurezza dell' Onu

Nelle ultime ore, si sono verificati scontri tra forze statunitensi e il governo venezuelano a Caracas, con Donald Trump che ha richiesto l’allontanamento di Maduro e della sua consorte. Media riferiscono di una possibile cattura negoziata. Il Venezuela denuncia un’aggressione grave e chiede un’assemblea urgente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, mentre il presidente colombiano Petro segnala danni al Parlamento. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Il regime di Caracas: «Gravissima aggressione, ci difenderemo». Il colombiano Petro: «Colpito il Parlamento». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

