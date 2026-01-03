Attacco americano a Caracas Trump | Maduro e la moglie portati fuori dal Paese Media | Cattura negoziata | Il Venezuela chiede una riunione d' urgenza del Consiglio di sicurezza dell' Onu

Nelle ultime ore, si sono verificati scontri tra forze statunitensi e il governo venezuelano a Caracas, con Donald Trump che ha richiesto l’allontanamento di Maduro e della sua consorte. Media riferiscono di una possibile cattura negoziata. Il Venezuela denuncia un’aggressione grave e chiede un’assemblea urgente del Consiglio di sicurezza dell’Onu, mentre il presidente colombiano Petro segnala danni al Parlamento. La situazione rimane tesa e in evoluzione.

Venezuela, gli USA attaccano Caracas, Trump: "Abbiamo catturato Maduro" - Forti esplosioni a Caracas in Venezuela nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, Trump ha annunciato la cattura del Presidente Maduro ... msn.com

Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: "Catturato Maduro". LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Trump rivendica l'attacco su Caracas e annuncia su Truth: 'Catturato Maduro'. tg24.sky.it

#NEWS - +++ #Attacco americano a #Caracas. Forti esplosioni, colpite basi militari. #Trump: «Gli Stati Uniti d'America hanno condotto con successo un attacco su larga scala contro il #Venezuela e il suo leader, il presidente Nicolas #Maduro, che è stato catt x.com

ULTIMA ORA - Sulla capitale del Venezuela, Caracas, oltre agli attacchi missilistici, sono comparsi elicotteri da trasporto dell'aviazione dell'esercito americano del tipo Ch-47 ed elicotteri d'attacco del tipo Ah-64 Apache. Presumibilmente, a Car - facebook.com facebook

