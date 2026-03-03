Colpita l' ambasciata Usa a Riad La Casa Bianca | Risponderemo Idf nuovi raid su Teheran e Beirut | Trump | Ora la grande ondata li massacriamo Droni su Cipro E si apre il fronte libanese

Un attacco ha colpito l'ambasciata statunitense a Riad, mentre la Casa Bianca ha annunciato che risponderà. Nel frattempo, l'IDF ha condotto nuovi raid su obiettivi a Teheran e Beirut, con il presidente che ha parlato di un'onda di attacchi in arrivo e di un possibile massacro. Droni sono stati segnalati anche a Cipro, e si apre un fronte nel Libano.