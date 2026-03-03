Colpita l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano Trump | Mi hanno chiesto di trattare troppo tardi L' Onu chiede indagine sull' attacco alla scuola femminile | Bombe sui siti nucleari

Un attacco ha colpito l'ambasciata americana a Riad mentre Israele sta avanzando in Libano. L'ex presidente ha commentato di essere stato invitato a trattare, ma di aver rifiutato perché troppo tardi. L'Onu ha richiesto un'indagine sull'attacco a una scuola femminile, mentre sono stati segnalati bombardamenti su siti nucleari. Gli Stati Uniti prevedono un aumento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.