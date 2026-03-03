Colpita l' ambasciata Usa a Riad Israele avanza in Libano Trump | Mi hanno chiesto di trattare troppo tardi L' Onu chiede indagine sull' attacco alla scuola femminile | Bombe sui siti nucleari
Un attacco ha colpito l'ambasciata americana a Riad mentre Israele sta avanzando in Libano. L'ex presidente ha commentato di essere stato invitato a trattare, ma di aver rifiutato perché troppo tardi. L'Onu ha richiesto un'indagine sull'attacco a una scuola femminile, mentre sono stati segnalati bombardamenti su siti nucleari. Gli Stati Uniti prevedono un aumento degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Gli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra". L'Onu chiede indagine sull'attacco alla scuola femminile | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Colpita l'ambasciata Usa a Riad. Israele avanza in Libano. L'Iran: "Un'azione militare europea sarebbe un atto di guerra". L'Onu chiede indagine sul raid israeliano sulla scuola | Bombe sui siti nucleariGli Stati Uniti si stanno preparando a un «forte aumento» degli attacchi in Iran nelle prossime 24 ore.
Aggiornamenti e notizie su Colpita l'ambasciata Usa a Riad Israele...
Temi più discussi: Iran colpisce ambasciata Usa a Riad, Trump: Presto risponderemo; La tv di Stato di Teheran, l'ambasciata Usa a Riad: quei simboli colpiti in guerra; Guerra in Medio Oriente, chiusa l'ambasciata Usa a Riad dopo essere stata colpita da un drone iraniano. Le truppe israeliane entrano in Libano; Guerra in Iran, attacco all'ambasciata Usa a Riad con sei militari statunitensi morti, Trump: Risponderemo.
Colpita l’ambasciata Usa a Riad. Attacchi a Teheran e Beirut. Trump: «Risponderemo»L’Iran ha colpito la rappresentanza diplomatica. Il presidente americano contrattacca Chiusa l'ambasciata americana a Riad dopo l'attacco iraniano della notte. La rappresentanza diplomatica ha esortat ... editorialedomani.it
L'esercito israeliano entra in Libano via terra. L'Iran colpisce l'ambasciata Usa a Riad. Trump: 'Risponderemo'Raid dell'Idf su Teheran e su Beirut. Colpita l'ambasciata statunitense a Riad, e una base in Bahrein. Trump: 'Risponderemo all'attacco, siamo pieni di munizioni'. Il premier israeliano: 'Teheran stav ... ansa.it
È accaduto intorno alle 11 in via Luzzati: per la donna, colpita alla testa, è stato necessario il trasferimento in ospedale #Sassari - facebook.com facebook
Iran, le news dalla guerra in diretta | Israele entra in Libano. Colpita ambasciata Usa a Riad - la Repubblica x.com